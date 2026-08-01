Аппарат NASA снял инопланетную базу в лунном кратере перед ударом

Энтузиасты-уфологи вновь обратили внимание на снимок NASA, на котором, по их мнению, запечатлен объект, похожий на искусственное сооружение в лунном кратере Кабеус. Фотография была сделана аппаратом LCROSS незадолго до его столкновения с поверхностью Луны в 2009 году, а спустя годы снимок вновь появился в открытом доступе.

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Аппарат исследовал последствия удара разгонного блока «Центавр», который в рамках эксперимента NASA врезался в лунную поверхность. Основной задачей миссии было выяснить, содержится ли в районе южного полюса спутника вода. Анализ выброшенного вещества подтвердил наличие водяного льда и других химических элементов.

Однако внимание сторонников конспирологических теорий привлек не состав лунного грунта, а небольшой объект правильной геометрической формы, заметный на одном из кадров. Уфологи предположили, что он может быть частью инопланетной базы, якобы расположенной в кратере. Некоторые также связали с этим изменение места предполагаемого удара: изначально рассматривался соседний кратер Кабеус А.

Официальных подтверждений внеземного происхождения объекта нет. Сторонники теории заговора утверждают, что NASA впоследствии удалило ссылки на снимок, однако убедительных доказательств того, что фотографию скрывали из-за обнаружения инопланетного сооружения, не представлено, передает «КП».

Марсоход Curiosity сделал снимок поверхности Марса, на котором запечатлен объект, по своей форме напоминающий ракету. На необычную находку обратил внимание уфолог Скотт Уоринг.