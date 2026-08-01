Дрейфующая ракета миллиардера двинулась курсом на столкновение с Луной

Дрейфующая ракета принадлежащей Илону Маску компании SpaceX движется к случайному столкновению с Луной. Ученые и наблюдатели за небом будут внимательно наблюдать за тем, как верхняя ступень ракеты врежется в лунную поверхность в среду.

Дрейфующая ракета SpaceX движется курсом на столкновение с Луной после запуска пары луноходов более года назад, передает Associated Press.

Верхняя ступень ракеты непреднамеренно врежется в Луну в среду, образовав кратер и подняв столб пыли и щебня, который ученые – и просто наблюдатели за небом – с нетерпением ожидают увидеть.

Эксперт по космическим наблюдениям Билл Грей предсказывает столкновение со скоростью 8700 км/ч – в семь раз превышающей скорость звука – вблизи кратера Эйнштейна на освещенной солнцем западной оконечности Луны. Поскольку действие в США разворачивается в предрассветные часы, наилучшие виды должны открываться из восточных районов США и Канады, а также на большей части Южной Америки, отмечает Associated Press.

Хотя ученые не слишком обеспокоены этим конкретным фрагментом космического мусора, он подчеркивает растущую угрозу, поскольку на орбиту попадает все больше и больше предметов.

“Там становится тесно”, - комментирует Билл Грей, который планирует наблюдать за последствиями из Нью-Брансуика в Канаде.

В намерения SpaceX никогда не входило попасть на Луну, отмечает Associated Press. Но эксперты по космосу заявили, что катастрофы можно было бы избежать, если бы разгонный блок был выведен на орбиту вокруг Солнца.

Это будет вторая ракета, которая, как известно, случайно упадет на Луну. В 2022 году китайская ракета-носитель образовала пару кратеров на обратной стороне Луны.

Новое столкновение произойдет на обратной стороне Луны, и его мощность будет эквивалентна энергии трех тонн тротиловой взрывчатки, подчеркивает Associated Press.

По мнению экспертов, ударная вспышка, длящаяся менее секунды, вероятно, будет слишком тусклой, чтобы ее можно было увидеть с Земли. Но поток выброшенного материала может простираться на несколько миль в космос и оставаться видимым для телескопов в течение десятков минут.

“Гравитация на Луне низкая, и здесь нет ветра, который мог бы сдуть пыль”, - сказал Бенджамин Фернандо из Лос-Аламосской национальной лаборатории, который поощряет к наблюдениям как профессионалов, так и любителей. “Одна из причин нашего интереса к этому событию заключается в том, чтобы выяснить, насколько опасны столкновения с обломками для будущих астронавтов”, - добавил он.

Бенджамин Фернандо ожидает образования ударного кратера диаметром около 27 метров и глубиной 5 метров, который слишком мал, чтобы его можно было увидеть с Земли, но он виден с космических аппаратов.

Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА и южнокорейский лунный орбитальный аппарат "Данури" сделают снимки места крушения до и после него.