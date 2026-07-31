Названы последствия для России от активизации Эль-Ниньо

Развитие явления Эль-Ниньо в перспективе вызовет рост температур на территории России. Об этом ТАСС сообщил представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО).

При этом он обратил внимание, что наблюдаемые сейчас волны жары в Северном полушарии начали фиксироваться еще до того, как последствия этого климатического явления в полной мере сказались на общемировой погоде.

Комментируя возможные последствия для РФ от активизации Эль-Ниньо, специалист подчеркнул необходимость осторожных оценок: реальное воздействие на страну может проявиться лишь во второй половине года. Однако общий вектор очевиден — с развитием явления температуры будут повышаться.

«Нам нужно быть осторожными, потому что, возможно, воздействие на Россию проявится позже в этом году», — указал специалист.

Он уточнил, что масштаб влияния Эль-Ниньо определяется сезоном, степенью уязвимости отдельной страны, а также характером его взаимодействия с прочими атмосферными процессами. Само явление рождается в тропической зоне Тихого океана, а для удаленных регионов его эффект оказывается косвенным и меняется от сезона к сезону.

На глобальные погодные условия и климат существенное влияние оказывают фазы Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Первый феномен характеризуется ростом температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, тогда как второй, напротив, сопровождается их охлаждением. Чередование этих циклов провоцирует изменения в системе атмосферных потоков и морских течений, что приводит к климатическим аномалиям: в одних частях планеты начинаются засухи, в других — обильные осадки.