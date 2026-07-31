Разработчиков ИИ обвинили в сожжении миллионов книг ради обучения нейросети

Компанию Anthropic обвинили в сожжении миллионов книг ради обучения языковой ИИ-модели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Такая деятельность компании стала известна из внутренних документов, которые утекли в сеть. Согласно этим данным, для обучения ИИ книги пришлось сканировать, но в процессе они были повреждены. В итоге печатные издания утилизировали.

«Это промышленный конвейер, работа идет в больших масштабах. Им пришлось потратить миллионы долларов на покупку миллионов печатных книг. Часто это подержанные книги. Я видел видео этого процесса, это ужасно, это чем-то похоже на скотобойню, только для книг», — рассказал преподаватель в области ИИ Кайл Балмер.

Программу по сканированию книг назвали «Панама». Отмечается, что изначально в ее рамках скачивали пиратские книги, но это не осталось незамеченным. После этого компания начала скупать подержанные печатные издания. Предположительно, за полгода таким образом могли быть уничтожены около двух миллионов изданий.

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