Подсчитаны траты москвичей на электричество для зарядки смартфона

Жители Москвы тратят около 60-70 рублей в год на электроэнергию для зарядки смартфона с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Такой оценкой в своем Telegram-канале поделился главный редактор Mobile-Review.com и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По подсчетам эксперта, одна полная зарядка такого смартфона обходится примерно в 17-18 копеек. Исходя из этого, годовые расходы на зарядку устройства составляют около 60-70 рублей.

«Забавный факт. Зарядить смартфон с батареей в 5000 мАч в Москве стоит 17–18 копеек за один раз. В год вы потратите рублей 60–70 на зарядку. Просто стало интересно и вот посчитал результат», – написал Муртазин.

В комментариях к посту люди делились личными расчетами. Как минимум у одного из пользователей арифметика сошлась с подсчетами Муртазина.