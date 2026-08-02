Ростех внедрит ИИ для проверки металлических порошков для 3D-печати

Центр аддитивных технологий госкорпорации Ростех разработал нейросетевую модель для оценки металлических порошков, используемых в 3D-принтерах. Система анализирует микроскопические изображения, автоматически выделяя отдельные частицы и рассчитывая их характеристики: количество, площадь, периметр и диаметр. Это позволяет быстрее принимать решение о допуске материала в производство.

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Ручной анализ требует последовательной обработки каждого снимка, тогда как искусственный интеллект выполняет все расчеты практически без участия оператора. Тесты показали высокую точность: погрешность не превышает 3%. По словам инженера-технолога ЦАТ Константина Коробова, главным преимуществом является переход от рутинного труда к автоматизированным измерениям.

В ближайшее время технологию проверят на разных партиях порошков, оформят методику и создадут программный интерфейс. Затем пилотную версию испытают в производственных условиях. Разработка снизит влияние человеческого фактора и сократит время на подготовку материалов для аддитивных технологий.