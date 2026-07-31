Tecno представил концепт смартфона с нулевой рамкой вокруг дисплея

Китайский бренд Tecno представил концептуальный смартфон с экраном, занимающим всю лицевую поверхность корпуса.

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По заявлению производителя, ширина рамки между активной областью дисплея и корпусом составляет 0 мм.

Для создания устройства инженеры изменили внутреннюю компоновку компонентов, конструкцию корпуса и способ интеграции экрана. Обычно в смартфонах технологические зазоры и элементы дисплейного модуля образуют вокруг изображения черную полосу шириной около 1-2 мм.

В представленном концепте изображение доходит до краев корпуса. При этом в верхней части экрана сохранен круглый вырез для фронтальной камеры.

Разработанные решения также затронули размещение камер, сенсорного слоя и элементов аудиосистемы, а также адаптацию пользовательского интерфейса. В дальнейшем эти технологии могут быть использованы в серийных устройствах компании.

Публичный показ концепта состоится в сентябре на международной выставке электроники IFA 2026. Характеристики смартфона и сроки возможного выхода коммерческой версии пока не раскрываются.