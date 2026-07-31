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Квантовый компьютер за 15 минут провел расчеты, которые не под силу обычному

Naukatv.ru

Ученые применили новый метод обнаружения ошибок для кодирования 70 логических кубитов и решения задачи, недоступной для классических компьютеров. Квантовые вычисления, на которые обычной ЭВМ, даже самой мощной, потребовалась бы едва ли не вечность, заняли чуть больше 15 минут.

Квантовый компьютер за 15 минут провел расчеты, которые не под силу обычному
© Naukatv.ru

Инженеры и физики из IBM и Чикагского университета разработали протокол демонстрации квантового преимущества с обнаружением ошибок. Он представлен в статье на сервере препринтов arXiv, а схемы и результаты экспериментов выложены в открытый доступ на платформе Quantum Advantage Tracker.

Уже достаточно давно для проверки квантового превосходства применяется выборка случайных схем (RCS) — своего рода эталонный бенчмарк. Если по-простому, задача квантового компьютера при выполнении этого теста — генерировать последовательности настолько сложных закономерностей, что классическая машина не может эффективно их воспроизвести. Проблема всегда заключалась в верификации — по мере усложнения задачи доказать правильность ответов квантового компьютера все труднее, а затем и вовсе невозможно отделить их от шума. Эту проблему авторы новой работы решили.

«Верификация остается одним из главных препятствий на пути к твердому экспериментальному подтверждению квантового преимущества. Наш эксперимент развивает методы, позволяющие лучше характеризовать точность сложных квантовых состояний в условиях шума — это укрепляет уверенность в том, что квантовый компьютер действительно решает вычислительно сложную задачу», — подчеркнул информатик Билл Фефферман из Чикагского университета, руководивший теоретической частью работы. «Помимо усиления экспериментальной валидации, прогресс в области верификации способен открыть путь к практическим приложениям для квантовых компьютеров следующего поколения», — добавил аспирант Сумик Гош из группы Феффермана.

В ходе одной из крупнейших демонстраций обнаружения ошибок задействовали 70 логических кубитов. Их защитили от ошибок, чтобы выполнить 2415 логических двухкубитных операций и 468 логических T-гейтов (однокубитных вентилей, которые вносят в вычисления так называемую «магию»; именно по их числу можно судить о сложности задачи).

Благодаря кодированию схемы, логическое вычисление достигло эффективной частоты логических ошибок в 10 раз ниже физической частоты ошибок, что позволило обеспечить исключительно высокую точность схемы даже при столь большом количестве гейтов.

«Мы уверенно вступили в эру квантового преимущества. Мы продемонстрировали квантовые вычисления, выходящие за пределы практических возможностей классических компьютеров, и установили со статистической достоверностью нижнюю границу точности его выполнения», — заявил Джей Гамбетта, директор IBM Research и IBM Fellow.