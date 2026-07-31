Российский ученый рассказал о возрождении мамонтов

После успешного клонирования якутской лайки ученые Северо-Восточного федерального университета нацелились на возрождение мамонта, сообщает kp.ru.

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Порода лаек практически исчезла из-за эпидемии. Специалисты объехали отдаленные улусы, нашли похожую собаку, взяли клетки и в Южной Корее создали двух щенков. Теперь очередь за мамонтом.

Как рассказал заведующий лабораторией Музея мамонта Максим Чепрасов, Якутия занимает первое место в мире по находкам останков с мягкими тканями — более 90% всех обнаруженных. На Колыме уже найдено несколько уникальных экземпляров.

Надежду на клонирование дает Малоляховский мамонт, найденный в 2013 году на Новосибирских островах. Его кровь не замерзла, хотя он пролежал во льду почти 30 тыс. лет при температуре -8…-10 градусов. Ученые подтвердили, что трупная жидкость с элементами крови попала в руки исследователей впервые. Кровь мамонта обладала криопротекторными свойствами, помогавшими выживать в суровых условиях.

Сейчас якутские ученые сотрудничают с корейским специалистом по клонированию Хван У Соком. Они ждут находки с хорошо сохранившимися клетками.

Второй путь — редактирование генома, как в случае с лютоволком. Компания Colossal уже расшифровала ядерный геном мамонта и выделила отличия от ДНК индийского слона: шерсть, подкожный жир, горб. Однако ученые признают, что в лучшем случае получится волосатый слоненок, похожий на мамонта.

Если клонирование удастся, животное будут приучать к условиям в Плейстоценовом парке в Нижнеколымском районе. Ранее у основателя Музея мамонта Петра Лазарева была идея найти сперматозоид мамонта и оплодотворить индийскую слониху, но половую клетку найти не удалось.