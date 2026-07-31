Почему у части россиян до сих пор работает WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) может оставаться доступным у части пользователей в России из-за ошибок и сбоев в работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом Hi-Tech Mail заявил генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

По словам Казаряна, мессенджер действительно периодически начинает работать, однако это происходит не у всех пользователей. Эксперт объяснил это ошибками в работе систем анализа пакетов данных, которые операторы устанавливают в соответствии с законом о «суверенном интернете».

Кроме того, причиной может быть ограниченная мощность ТСПУ, из-за чего при перегрузке системы способны пропускать часть трафика. Он также не исключил, что существующих мощностей может оказаться недостаточно в случае блокировки новых крупных интернет-ресурсов.

В сети, как пишет Hi-Tech Mail, регулярно появляются сообщения пользователей о том, что WhatsApp вновь становится доступным. Официально работа сервиса в России ограничивается с 2025 года в связи с тем, что, по данным властей, платформа используется в преступных целях, а ее администрация не выполняет законные требования российских властей по противодействию злоумышленникам.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена