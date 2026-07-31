Арктика снова ускоряет потерю льда после нескольких лет относительного затишья

Арктический морской лед ежегодно проходит естественный цикл: зимой он расширяется, достигая максимальной площади в конце февраля — марте, а летом сокращается до минимальных значений в сентябре. Однако за последние десятилетия максимальная и минимальная площади льда значительно уменьшились из-за роста температуры воздуха и океана.

Исследователи отмечают, что примерно с середины 2000-х годов темпы сокращения зимнего ледового покрова стали менее выраженными, чем ожидалось по предыдущим климатическим моделям. Этот период иногда называли «плато» или временной стабилизацией. Однако новый анализ показывает, что такая пауза была частью естественных колебаний климатической системы, а не признаком прекращения потери льда.

Главную роль в сокращении арктического льда играет так называемая положительная обратная связь альбедо. Светлый лед отражает большую часть солнечной энергии обратно в космос, тогда как темная поверхность открытой воды поглощает больше тепла. Когда льда становится меньше, океан нагревается быстрее, что дополнительно ускоряет его дальнейшее таяние.

Изменения зимнего ледового покрова особенно важны, поскольку именно зимой формируется основная часть многолетнего льда. Если лед не успевает восстановиться в холодный сезон, летом он становится более уязвимым к нагреву и штормам.

Сокращение арктического льда влияет не только на регион вокруг Северного полюса. Арктика играет важную роль в глобальной климатической системе: изменения температуры и состояния ледового покрова могут воздействовать на циркуляцию океана и атмосферы, а также на условия обитания животных, зависящих от морского льда, включая белых медведей, моржей и некоторых видов тюленей.

Ученые подчеркивают, что отдельные годы с небольшими изменениями площади льда не должны восприниматься как разворот климатической тенденции. Арктика остается одним из регионов планеты, где последствия глобального потепления проявляются наиболее быстро.