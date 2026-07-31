Верблюд возрастом 30 млн лет оказался псом-древолазом

Палеонтологи из Мичиганского университета впервые описали почти полный скелет доисторического псового. Животное не было приспособлено к бегу на длинные дистанции и предпочитало охотиться из засад.

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Международная группа палеонтологов завершила многолетнее исследование уникального ископаемого, найденного в Орегоне еще в 1980-х годах. Первоначально останки приписывали парнокопытному, однако новый анализ показал: скелет принадлежит Mesocyon coryphaeus — представителю древней линии псовых, жившей 30 миллионов лет назад. Работа опубликована в Journal of Paleontology.

Идеальный скелет из музейных запасников

Три десятилетия окаменелость пролежала в музейной коллекции, и все это время исследователи считали, что имеют дело с ископаемым родственником овец, верблюдов или свиней. Лишь сейчас выяснилось: на самом деле это один из самых полных скелетов доисторического пса, когда-либо найденных в Северной Америке.

Вид Mesocyon coryphaeus был описан еще в 1879 году, однако до сих пор палеонтологи располагали лишь фрагментами черепов и отдельными зубами. В новой работе палеонтологи впервые проанализировали образец скелета, включавший череп, практически весь позвоночник, все длинные кости конечностей, элементы кистей и стоп, а также бакулюм — кость полового члена. Последняя деталь позволила ученым с уверенностью утверждать, что перед ними самец.

«Это был самый волшебный и увлекательный проект, который нам преподнесли на блюдечке», — заявляет Энн Корт, соавтор исследования из Мичиганского университета.

Пес-древолаз охотился из засады

Сравнив анатомию Mesocyon с другими ископаемыми псовыми, исследователи пришли к выводу, что этот хищник размером с койота не был способен к быстрому бегу, в отличие от современных волков, лисиц и домашних собак. Короткие и мощные конечности, плотное телосложение и подвижный локтевой сустав указывают на то, что животное могло хвататься за ветви и карабкаться.

Кроме того, при пережвижении ископаемый пес опирался на пятки, тогда как современные псовые опираются на пальцы. По совокупности признаков Mesocyon больше напоминал крупных куньих, чем нынешних собак. Вероятной стратегией охоты была засада, а основной добычей — мелкие парнокопытные.

Тупиковая ветвь эволюции

Первые псовые появились в Северной Америке около 40 миллионов лет назад. Это были небольшие зверьки из рода Hesperocyon, обитавшие в густых лесах и неплохо лазавшие по деревьям. Mesocyon возник примерно на 10 миллионов лет позже, в эпоху глобального похолодания, когда леса сменялись открытыми редколесьями и кустарниковыми пустошами. Эволюционная линия Mesocyon полностью прервалась около 21 миллиона лет назад. Этот вид не имеет прямых потомков среди современных псовых.

Исследование не только проясняет облик Mesocyon coryphaeus, но и заполняет важный пробел в понимании того, как псовые переходили от древесно-наземного образа жизни к специализированному бегу, который в итоге позволил их потомкам расселиться по всем континентам, кроме Антарктиды.