Найден уникальный сплав металлов в зоне атомного взрыва в Хиросиме

Спустя более 80 лет после атомного взрыва в Хиросиме исследователи нашли в заливе города ранее неизвестный науке материал. Они обнаружили фрагменты так называемых хиросимитов — это мелкие частицы круглой формы, которые возникли 6 августа 1945 года.

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Дело в том, что в тот день температура в эпицентре взрыва за считаные секунды поднялась выше семи тысяч градусов. Из-за колоссальной энергии городские постройки, почва, металлы и вода превратились в пар, который впоследствии быстро остыл в воздухе и выпал на землю в виде микроскопических капель. Внутри одной из таких частиц, найденной в прибрежном песке, удалось обнаружить ранее неизвестный сплав.

Ученые установили, что подобные материалы появляются только при экстремально высоких температурах. Внутри стеклянных сфер эксперты нашли капли сплавов, состоящих из железа и хрома с добавлением никеля, марганца и молибдена. По мнению исследователей, этот состав является своеобразным «застывшим следом» тех металлов, которые находились в городе в момент катастрофы, передает журнал Science Advances.

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