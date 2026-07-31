Гвоздь в «гроб уфологии»: что известно о тайном проекте СССР по изучению НЛО

Пентагон по распоряжению президента США Дональда Трампа рассекречивает архивы об НЛО. Однако Советский Союз тоже вел собственные исследования в этой области, пишет kp.ru.

В январе 1961 года «Правда» опубликовала статью академика Льва Арцимовича, назвавшего «летающие тарелки» игрой света в атмосфере. Отделение физики АН СССР приняло постановление, осуждающее изучение НЛО. 5 декабря 1976 года «Правда» вбила последний гвоздь в «гроб уфологии» статьей академика Леонида Бреховских, объяснившего мифы о летающих тарелках погоней западной прессы за тиражами.

Но через год скептиков ждал удар. 20 сентября 1977-го над Петрозаводском вспыхнула огромная светящаяся «медуза». Объект видели в Псковской, Ленинградской областях, Финляндии и Швеции. Президент АН СССР добился создания секретной программы «Сетка» для изучения аномальных явлений.

В 2000 году координаторы проекта опубликовали отчет. За 13 лет армия наблюдала за аномалиями по всему СССР, но не зафиксировала ни одной посадки НЛО или контакта с пришельцами. Петрозаводское явление объяснили запуском спутника и испытанием ракеты на космодроме Плесецк.

Легендарный летчик Марина Попович собрала множество свидетельств военных о встречах с НЛО, но ее книга вышла только в 2003 году. В лаборатории полковника Хараберюша из 672 случаев около 10% остались неопознанными. После «Сетки» в СССР действовала секретная программа «Галактика», но рассекреченные данные сенсаций не дали — военные по обе стороны океана хранят тайну.