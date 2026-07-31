Древние жители Сибири предпочитали охотиться на самок мамонтов

Палеогенетики из России и зарубежных стран расшифровали геномы 521 мамонта, чьи останки были найдены на стоянках древних людей в Сибири, на Чукотке и Аляске, и пришли к выводу: кроманьонцы систематически охотились преимущественно на самок.

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Анализ показал, что 70% костей, обнаруженных на стоянках, принадлежали самкам. При этом среди мамонтов, погибших вдали от человеческих поселений, 66% оказались самцами — это соответствует естественной гибели одиноких особей, попадавших в природные ловушки, как современные слоны.

«Если мамонты вели себя так же, как и слоны, то их самки жили в крупных стадах, из-за чего охота на них была еще опаснее, чем нападения на одиноких самцов. С другой стороны, такие группы могли передвигаться более предсказуемым образом, что упрощало их обнаружение», — пояснила научный сотрудник Стокгольмского университета Ханна Мутс.

В пользу охотничьей версии говорят и другие находки: в костях многих мамонтов ученые обнаружили наконечники метательных копий, следы обработки орудиями и отметины от длительного воздействия огня. Это ставит под сомнение гипотезу о стихийном возникновении костных скоплений возле стоянок.

Таким образом, факт предпочтительной охоты на самок, по мнению исследователей, указывает на систематический, а не случайный характер добычи мамонтов древними людьми.

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