Создатели ChatGPT займутся собственной линейкой устройств для общения с ИИ

Президент OpenAI Грег Брокман рассказал, что компания работает над «семейством устройств», которые позволят пользователям общаться с ИИ. Причем общение будет происходить голосом, а не с помощью клавиатуры.

© Ferra.ru

Брокман подтвердил, что такие устройства готовятся к выпуску, но не назвал точных сроков. Он также не стал комментировать слухи о том, что одним из них может быть умная колонка или носимое устройство по типу броши.

По его словам, в будущем люди будут именно что «разговаривать» с компьютерами для «подавляющего большинства задач».

На вопрос, может ли повлиять на разработку судебный иск Apple против OpenAI, Брокман ответил, что компания «сосредоточена на своих собственных технологиях» и «не интересуется чужими секретами».