Apple призвала срочно обновить все iPhone

Корпорация Apple исправила ошибки и уязвимости в iOS и призвала пользователей срочно обновить свои iPhone. Об этом сообщает издание Forbes.

Авторы журнала рассказали, что американская компания представила iOS 26.6, параллельно отчитавшись об устранении более чем 90 уязвимостей в фирменных смартфонах.

«Этот апдейт отличается скудным набором функций, но большим количеством исправленных ошибок. Но также он открывает путь к появлению более умной версии Siri осенью», — объяснили журналисты.

В материале говорится, что Apple не отчитывается подробно об исправленных ошибках. Однако опрошенные Forbes эксперты отметили, что в обновлении iOS 26.6 были исправлены недостатки движка WebKit, который лежит в основе фирменного браузера.

Подробнее о проблемах смартфонов Apple рассказал консультант по кибербезопасности в Xservus Limited Дэниел Кард. Он сообщил, что уязвимость CVE-2026-64730 позволяет подменять пользовательский интерфейс сайта, на котором размещен вредоносный контент. Другая ошибка CVE-2026-64735 позволяет хакерам обходить сетевые фильтры, CVE-2026-64721 — получать доступ к конфиденциальным пользовательским данным.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что iPhone больше ценятся на вторичном рынке из-за долгих сроков поддержки обновлениями. Также они упомянули о наличии в устройствах Apple большого количества инструментов защиты.