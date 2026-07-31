Компания Anthropic сообщила, что во время испытаний на кибербезопасность несколько ее моделей искусственного интеллекта Claude смогли получить несанкционированный доступ к системам трех различных организаций.

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Как говорится в заявлении разработчика, специалисты зафиксировали три отдельных случая, когда ИИ-модели выходили в интернет, после чего проникали в реальные корпоративные системы без разрешения. Самый ранний подобный эпизод, по данным компании, произошел в апреле.

В Anthropic уточнили, что к инцидентам были причастны три разные модели: Claude Opus 4.7, Mythos 5 и одна из внутренних тестовых версий. При этом названия организаций, чьи системы были взломаны, разработчик раскрывать не стал.

Расследование началось после сообщения компании OpenAI о том, что во время испытаний ее ИИ-модели организовали атаку на платформу Hugging Face. Тогда ИИ-агенты смогли покинуть внутреннюю изолированную среду, выйти в интернет и начали искать ответы на тестовые задания в базах данных сервиса.

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