Археологи выяснили, как 1000 лет назад казахи выживали в пустыне в -26

Ученые из Мичиганского университета раскрыла секреты животноводства в средневековом Казахстане. Изучив стабильные изотопы в эмали коренных зубов овец, археологи восстановили рацион питания и график выпаса стад в городе Джанкент. Результаты исследования, опубликованные в журнале Archaeometry, показали, что жители этого засушливого региона виртуозно адаптировали скотоводство к суровому климату, чтобы обеспечивать себя продовольствием круглый год.

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В период с VII по XI век нашей эры Джанкент, расположенный на юге современного Казахстана, превратился из небольшого рыбацкого и сельскохозяйственного поселения в крупный город. Он стал важнейшим узлом на северных маршрутах Великого шелкового пути. Однако до сих пор оставалось загадкой, как именно город с растущим населением обеспечивал свою продовольственную безопасность в экстремальных условиях Приаралья, где температура зимой падает до -26 °C, лето бывает экстремально жарким, а годовая норма осадков не превышает 14 сантиметров.

Изотопный паспорт мартовского ягненка

В ходе исследования авторы проанализировали вторые коренные зубы 16 овец, последовательно измерив соотношение изотопов углерода и кислорода в слоях эмали. Изотопный состав травы и воды запечатлевается в зубах овец как летопись. Показатели кислорода отражают сезонные колебания температур (они выше летом и ниже зимой), а углерод указывает на тип поедаемых растений в разные периоды года.

Оказалось, что большинство ягнят рождалось весной, но жители намеренно планировали периоды размножения так, чтобы часть окотов происходила в другие сезоны. Это позволяло продлить период лактации у овец и гарантировало постоянный доступ к свежему молоку. Кроме того, в голодное зимнее время скот подкармливали специально заготовленным сухим сеном, а часть животных для забоя привозили из отдаленных регионов.

Устойчивость древнего города

Такая гибкость в управлении стадом помогала переносить суровые зимы и засуху. Ученые отмечают, что круглогодичное получение молока позволяло производить запасы долго хранящихся продуктов. Главным из них был сушеный соленый сыр — аналог современного казахского курта, который спасал в самые бесплодные месяцы.