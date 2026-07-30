Раскрыта тайна Стоунхенджа

Группы исследователей из различных стран мира на протяжении нескольких столетий подряд изучают легендарную обсерваторию каменного века — построенный из гигантских камней Стоунхендж. Вместе с тем, часть тайн святилища до сих пор не разгадана, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Среди ключевых загадок — кто, зачем, каким образом доставил огромные монолиты к тому месту, где расположен монумент, пояснили журналисты.

По их данным, часть ответов смогли найти австралийские геологи. Им удалось выяснить, что как минимум один камень Стоунхенджа на приемлемое расстояние «доставила» природа.

Специалисты в ходе изучения обсерватории обратили внимание на Алтарный камень — монолит весом 6 тонн и длиной 5 метров.

Обследовали его, выдвинули ряд версий о его происхождении и способах доставки, составили математические модели и пришли к выводу, что монолит был доставлен ледником — мощной стеной льда высотой в 200-300 метров, которая как бульдозер двигала перед собой и вместе с собой камни и даже целые скалы.

По данным исследователей, ледник вынес камень из Шотландии, дотащил его до Восточного побережья Англии и оставил там, где в настоящее время находится Северное море, а ранее была суша — в те времена Британия не была островом.

В дальнейшем, древние люди тем или иным способом — ученые затруднились ответить каким конкретно — доставили камень к святилищу и поставили на отведенное для него место.