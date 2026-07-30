ИИ Claude удалил всю базу данных разработчика

Программист под ником Alone_Ad_3375 заявил, что новая ИИ-модель Claude от Anthropic удалила всю базу данных его проекта уже через десять минут после начала работы. О произошедшем разработчик рассказал на форуме Reddit.

По словам пользователя, ранее он создавал этот проект с помощью других ИИ-моделей, включая Sonnet 4.6 и Gemini 3, однако они не приводили к потере данных. Claude, как утверждает автор сообщения, удалил всю базу данных после выполнения одного запроса, а затем признал свою ошибку.

Позднее разработчик сообщил, что смог восстановить 96 страниц проекта с помощью модели Gemini 3.6. По его словам, резервных копий не было только для 21 страницы, после чего он настроил систему резервного копирования и заново восстановил недостающие данные с использованием MCP.

Автор публикации уточнил, что потеря данных оказалась не столь критичной, поскольку удаленные страницы были сгенерированы программно и их можно было воссоздать за несколько минут. Он также отметил, что проект практически не имел пользователей и использовался в качестве тестовой площадки.

По словам разработчика, запрос, после которого произошло удаление базы данных, был предложен самой моделью Claude Opus 5 Max после анализа репозитория проекта на GitHub.