В лесах Амазонии обнаружены следы затерянной цивилизации

Исследования с применением лидара, установленного на самолетах и способного «видеть» сквозь заросли тропического леса, позволили обнаружить сотни монументальных сооружений, оставленных затерянной цивилизацией, которая просуществовала почти полторы тысячи лет. Статья об открытии вышла в журнале Nature. Из него следует, что ставшие теперь дикими и безлюдными территории когда-то населяли миллионы человек.

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Цивилизация Акуири, существовавшая примерно с 600 года до н. э. по 850 год н. э., сооружала грандиозные геоглифы — геометрически правильные рвы и валы внушительных размеров. Ученые полагают, что они могли олицетворять различных божеств. При этом строители не использовали ни металлических орудий, ни вьючных животных. Многие из этих объектов соединены между собой древними дорогами.

До недавнего времени эта культура оставалась практически неизвестной науке, поскольку регион ее обитания считался «почти безлюдным девственным лесом», говорит профессор Мартти Пярссинен из Хельсинкского университета, руководивший исследованием.

Узнать больше о масштабах этой цивилизации удалось благодаря лидару — технологии лазерного сканирования, позволяющей создавать трехмерные карты рельефа даже под густой растительностью. Во время облетов над джунглями на каждый квадратный метр земли отправлялось около 30 лазерных импульсов. Частично они отражались через небольшие просветы в чаще и возвращались к сенсорам на самолете.

Что не увидели спутники

В 2024 году ученые провели съемку на площади почти 4500 квадратных километров в бразильских штатах Акри и Амазонас. Были зафиксированы 432 овальных и многоугольных геоглифа, причем почти 400 из них были обнаружены впервые. Спутниковое «зрение» в поисках таких объектов показало примерно в пять раз худшую эффективность.

Экстраполируя эти данные на всю территорию цивилизации Акуири, которая охватывала около 183 000 квадратных километров, общее количество геоглифов оценили в 30 000. В среднем такие сооружения занимают площадь в 3 гектара, некоторые достигают 50 гектаров. Ширина рвов обычно составляет около 12 метров, а глубина доходит до 5 метров.

«Масштаб и точность этих построек просто поражают воображение», — признается профессор.

По мнению авторов, для сооружения и поддержания одного такого геоглифа требовалось около 300 человек. Перемножив впечатляющие цифры, можно предположить, что в период расцвета цивилизации между 100 и 300 годами н. э. ее население составляло от 1,25 до 3 миллионов человек. Пярссинен склоняется к верхней границе этой оценки.

«Представление об Амазонии как о нетронутом диком крае — во многом миф. А [правда в том, что] древние человеческие общества сыграли важную роль в формировании облика современных тропических лесов», — подчеркивает он.

За последние 20 лет Пярссинен и его команда провели раскопки более чем на 40 церемониальных и поселенческих объектах в бразильских штатах Акри, Амазонас и Рондония, а также на территории Боливии.

Эти работы показали, что геоглифы служили церемониальными центрами. Они использовались как «места для собраний, принятия политических решений, демонстрации щедрости вождей, ритуальных танцев, музыки, пиршеств, спортивных состязаний и игр с мячом», рассказывает археолог. Длинные жилища, в которых проживало по нескольку семей, располагались, по-видимому, вокруг этих земляных сооружений.

Почему могущественная цивилизация пришла в упадок

Акуири оказали серьезное влияние на амазонские леса. Они выжигали бамбуковые заросли, чтобы расчистить места под кукурузу, тыкву и маниок, а также вырубали посадки под строительство грандиозных укреплений и дорог к ним. Кроме того, они выращивали множество плодовых деревьев, включая бразильский орех и персиковую пальму. Причины упадка этой цивилизации пока остаются неясными.

Оценки численности населения звучат смело — но они «вполне правдоподобны и крайне важны, даже ошеломляющи», считает профессор Майкл Хеккенбергер из Флоридского университета.