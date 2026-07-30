Австралия подала иск к Telegram

Австралийский интернет-регулятор eSafety начал судебное разбирательство против мессенджера Telegram из-за неудаления публикаций, пропагандирующими терроризм, сообщила комиссар по вопросам электронной безопасности Джули Инман Грант.

Telegram в частности обвиняют в том, что мессенджер не удалял видеозаписи террористических атак оперативно после предупреждений. «Это дело касается контента, связанного с некоторыми из самых известных актов экстремистского насилия в новейшей истории, включая материалы, связанные с терактами в Крайстчерче и Буффало. Мы утверждаем, что этот контент оставался доступным в сервисе еще долго после того, как Telegram был предупрежден», — сообщила Грант.

Как отмечается в заявлении, на Telegram могут наложить штрафы в размере до 54,6 млн австралийских долларов или $38 млн.

«Мы отвергаем эти обвинения и будем оспаривать их в суде», — заявил представитель Telegram в ответ на запрос Reuters.

По его словам, только в 2026 году платформа заблокировала тысячи экстремистских сообществ.

В судебном документе eSafety, который изучил Reuters, сообщается, что австралийские пользователи Telegram пожаловались мессенджеру на 12 сообщений с пропагандой терроризма в 2025 году. Однако платформа не удалила 10 из этих сообщений, не приостановила и не заблокировала аккаунты, которые их разместили.

Днем ранее, 29 июля, Россия обвинила персонально основателя сервиса Павла Дурова в содействии террористической деятельности. Однако в этом случае речь шла не о борьбе с противоправным контентом: ФСБ утверждает, что приложение использовалось украинскими шпионами для организации терактов внутри России. Ведомство предъявило ему обвинения по уголовной статье и объявило в розыск. Австралия — страна с жестким регулированием интернета, в частности в этом году она первой в мире запретила доступ к соцсетям для детей до 16 лет. За нарушение этого запрета eSafety уже начал расследование против ряда крупнейших мировых платформ.