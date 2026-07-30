Минцифры готовит новые правила входа на иностранные сайты

Минцифры хочет обязать зарубежные интернет-сервисы и приложения, продолжающие работу в России, использовать для авторизации пользователей на территории страны исключительно номер телефона. Эта инициатива содержится в проекте третьего пакета мер по противодействию мошенничеству «Антифрод 3.0», который ведомство направило на рассмотрение профильных министерств и ведомств.

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Согласно проекту, соответствующие изменения предлагается внести в часть 10 статьи 8 закона «Об информации». Помимо нового порядка авторизации, владельцев иностранных интернет-ресурсов планируется обязать хранить сведения о регистрации пользователей, их авторизациях и удалении учетных записей в течение трех лет. Предполагается, что такая информация должна предоставляться госорганам по запросу в рамках оперативно-разыскной деятельности, а также для обеспечения безопасности.

В T2 отмечают, что внедрение аутентификации с использованием SMS не представляет технической сложности для операторов связи. Такой механизм давно стал стандартным способом регистрации и подтверждения личности пользователей, а дополнительная проверка через одноразовый код, поступающий в SMS, является распространенной мировой практикой и привычна российским пользователям.

В Минцифры подчеркивают, что обсуждение третьего пакета антифрод-мер продолжается. Пока преждевременно говорить о том, какие именно положения войдут в окончательную редакцию законопроекта.

Эксперты отмечают, что реализация предложенных требований может оказаться затруднительной для иностранных интернет-сервисов. Необходимость изменить систему авторизации способна привести к сокращению аудитории, а крупные международные компании вряд ли будут создавать отдельные механизмы входа исключительно для российских пользователей. Дополнительные вопросы вызывает и требование предоставлять сведения о регистрации и авторизации пользователей правоохранительным органам, поскольку его выполнение может потребовать сложных технических решений.

Также специалисты обращают внимание на неопределенность перечня иностранных ресурсов, на которые будут распространяться новые нормы. Часть зарубежных платформ уже не ведет легальную деятельность в России, а число оставшихся сервисов ограничено. При этом новые требования могут сократить количество пользователей иностранных сайтов.

Представители отрасли считают, что для операторов связи обязательная авторизация по номеру телефона не повлечет дополнительных затрат и, напротив, может стать источником дополнительной выручки за счет отправки SMS с кодами подтверждения. Вместе с тем некоторые эксперты сомневаются, что эта мера напрямую связана с борьбой с мошенничеством, поскольку наиболее распространенные схемы мошенничества касаются российского онлайн-банкинга, а не иностранных интернет-ресурсов. Кроме того, они полагают, что административные штрафы вряд ли станут эффективным инструментом воздействия на зарубежные компании, тогда как более действенной мерой может оказаться блокировка сервисов, не выполнивших новые требования.