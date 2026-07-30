Спрогнозирован мощнейший за 150 лет Эль-Ниньо

Климатологи бьют тревогу: в центральной и восточной части тропического Тихого океана набирает силу явление Эль-Ниньо, которое способно перевернуть представления о масштабах природных аномалий. Речь идет о феномене, при котором температура поверхностных вод в этом регионе устойчиво превышает климатическую норму, запуская каскад изменений в глобальной атмосферной циркуляции.

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Согласно прогнозу, опубликованному на ресурсе The Climate Brink, нынешний эпизод может оказаться самым мощным за последние полтора века, причем с огромным отрывом от всех известных ранее случаев.

К такому выводу пришел климатолог Зек Хаусфатер из независимой научной организации Berkeley Earth. Изучив данные 14 различных климатических моделей и проанализировав сотни возможных сценариев, ученый пришел к ошеломляющей оценке: в так называемом районе Ниньо 3.4 температура может подняться примерно на 3,6 градуса выше средних многолетних значений. Для сравнения, предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015–2016 годах, был существенно скромнее. Исследователи подчеркивают, что подобный разрыв между самым сильным и вторым по силе событием за всю историю наблюдений является абсолютно нетипичным.

Последствия столь мощного нагрева океана не ограничатся акваторией Тихого океана. Изменение температуры воды неминуемо повлечет за собой перестройку атмосферных процессов, что отразится на режиме осадков, температурных показателях и частоте экстремальных погодных явлений по всей планете. Ученые прогнозируют рост числа засух в одних регионах и аномально сильных ливней в других. Косвенные признаки уже заметны: в восточной части Тихого океана фиксируется снижение уловов, а власти Перу были вынуждены ввести ограничения на вылов анчоусов.

Особую тревогу вызывает сочетание рекордного Эль-Ниньо с общемировой тенденцией глобального потепления. Высвобождаемое океаном дополнительное тепло способно подтолкнуть планету к новым температурным максимумам — по оценкам исследователей, 2027 год имеет все шансы стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В прошлом сильные Эль-Ниньо уже наносили серьезный урон сельскому хозяйству, водным ресурсам и экосистемам разных стран, а экономические потери от сопутствующих погодных аномалий могут исчисляться десятками миллиардов долларов.

При этом климатологи сохраняют осторожность в окончательных выводах. Точная интенсивность явления станет понятна лишь по мере его дальнейшего развития, а главная сложность для науки заключается в том, что современная климатическая система вступает в условия, для которых у исследователей попросту нет исторических аналогов.

Ранее сообщалось, чем грозит «супер-Эль-Ниньо».