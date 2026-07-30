Сбой в работе чат-бота Claude AI зафиксирован по всему миру

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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Сбой начался около 22:30 по московскому времени 29 июля. Более 3,8 тысячи жалоб поступили из США, также о проблемах сообщают из Германии, Франции, Индии, Великобритании и других стран.

Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Разработчик известен серией больших языковых моделей Claude.

Пользователи ряда стран в субботу, 25 июля, пожаловались на проблемы в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Согласно данным сервиса Downdetector, за последние полчаса поступило более трех тысяч обращений.

22 июня в работе платформ Cloudflare и AWS, которые предоставляют компаниям облачные серверы и обеспечивают их безопасность, произошел массовый сбой по всему миру. В результате многие сервисы, включая социальные сети X, Reddit и Discord, перестали работать. Также 1008 пользователей сообщили о проблемах в работе игры Fortnite.