Huawei nova 16 SE получит 8500 мА·ч и похожий на Honor дизайн

По данным СМИ, линейка Huawei nova 16 (куда уже входят базовая версия, Pro, Ultra и z) пополнится моделью SE. А теперь инсайдер Digital Chat Station поделился характеристиками свежего устройства.

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Согласно утечке, nova 16 SE получит плоский OLED-экран с разрешением 1.5K и заднюю панель с градиентной окраской. Дизайн устройства, как утверждается, «будет позаимствован у модели Honor Power2».

Внутри установят процессор Huawei Kirin 8020. Основная камера будет иметь разрешение 50 мегапикселей и использовать технологию Red Maple для улучшения качества снимков. Аккумулятор установят ёмкостью 8500 мА·ч.