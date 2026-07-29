Марсоход NASA обнаружил поле с сотовидной текстурой

Марсоход NASA Curiosity нашел на Марсе поле с загадочной сотовидной текстурой.

© NASA

Как видно на фотографиях с поля, поверхность Марса в этом районе покрыта полигональными трещинами. Длина каждой из них — от 4 до 8 сантиметров. Вместе они образуют текстуру, напоминающую пчелиные соты.

В NASA рассказали, что на Марсе уже находили подобные геометрические формы, но никогда не встречали ничего подобного по масштабу. На снимках видно, что «соты» простираются во всех направлениях до самого горизонта.

«Мы видели множество захватывающих пейзажей глазами Curiosity, но это море многоугольников просто захватило дух. Мы тщательно измерили их форму и химический состав и надеемся, что данные содержат подсказки о том, как образовались эти образования», — рассказал научный руководитель проекта Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

Предполагается, что текстура произошла в результате трещин в грязи. Но ученые уточняют, что на формирование таких форм могли повлять разные процессы.

Ранее уфолог нашел «ракету» на снимках с Марса.