Раскопки в Калининграде показали историю Кенигсберга XVI–XX веков

Раскопки в Калининграде показали историю Кёнигсберга XVI–XX веков
В 2026 году сотрудники Самбийской археологической экспедиции Института археологии РАН ведут спасательные археологические раскопки и наблюдения в городе Калининграде, на территории сквера, ограниченного Ленинским проспектом, Краснооктябрьской и Мореходной улицами и Мореходным переулком. Работы проводятся перед началом благоустройства.
Средневековый Кёнигсберг
Участок, на котором ведутся исследования, содержит культурные слои Кёнигсберга, датируемые периодом XVI–начало XX века.
Благодаря письменным источникам известно, что освоение этой территории было начато еще в XIV веке. Согласно привилегии, пожалованной городу Кнайпхофу в 1327 году, госпиталь Святого Георга получал право пасти 10 голов скота, обеспечивавшего продуктами больных, на городских пастбищах, к которым относилась и эта часть пригорода. Таким образом, территория современного сквера с XIV в. была занята хозяйственными постройками, садами, огородами и пастбищами, а в ее юго-западной части располагались здания, принадлежащие госпиталю. Сформировавшийся район получил название Форштадт. Его размеры были достаточно велики, поэтому формально он делился на Передний (северная часть) и Дальний (южная часть) Форштадт.
Благодаря высокой влагонасыщенности грунта на данном участке в локальных раскопах, заложенных на территории сквера, были выявлены сохранившиеся деревянные трубы, заборы и гати.
Предметы быта
В культурных слоях были найдены многочисленные фрагменты столовой керамики и печных изразцов XVI–XVIII веков., курительных трубок 2-й половины XVII–XVIII века, фрагменты кожаных изделий и такие следы хозяйственной деятельности, как скопления овечьей шерсти. В северо-западной части Ярмарочной площади на участках наблюдений были обнаружены остатки косторезного производства, включавшие пластинки, из которых вырезали бусы для четок, и незаконченные рукояти инструментов.
Среди выявленного нумизматического материала стоит отметить счетный жетон (rechenpfennig) с изображением Екатерины II (из так называемой серии «Россика»). Подобные жетоны изготавливались в Европе начиная с XIII века для подсчетов на счетной доске (абаке). Постепенно люди перестали использовать их по прямому предназначению, используя в азартных играх, либо в качестве памятных знаков. С XV века жетоны стали чеканить в основном в Нюрнберге. Конкурентами нюрнбергских ремесленников были мастера из Фюрта, одним из которых был достаточно известный в своей среде мастер Иоганн Христиан Райх, чью подпись на жетоне, посвященном Екатерине II, можно прочесть: «I. C.REICH». Вероятнее всего, данный памятный токен был отчеканен в честь российской императрицы в период 1796–1800 гг.
Несколько неожиданной среди выявленного материала стала находка серебряной полтины — монеты 1897 года с изображением Николая II. Остается загадкой, была ли она утеряна кем-то из русских путешественников, осматривавших город, либо жителем Кёнигсберга, вернувшимся из путешествия по Российской Империи.
След войны
При разборе слоев разрушения после налета в августе 1944 году британских ВВС, применивших зажигательные бомбы, в подвальных помещениях дома к западу от Ярмарочной площади были найдены предметы, свидетельствующие о мощности пожара, вызванного бомбардировкой: свернувшееся в трубочки оконное стекло, расплавленная посуда и бутылки.
Также была обнаружена многочисленная фарфоровая посуда, фрагменты газет, метлахская плитка, кирпичи из окрестностей Эльбинга с клеймами «SCHMIDT-LENZEN», «LÜHLOW HOPEHILL», «SUCCASE. I», а также другие бытовые и строительные предметы.
После окончания войны не подлежащее восстановлению здание было разобрано до фундамента, а на его месте разбит сквер. В результате на участке, не подвергавшемся более воздействию земляных работ и застройке, были сохранены культурные напластования как минимум четырех столетий.