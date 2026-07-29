Раскопки в Калининграде показали историю Кенигсберга XVI–XX веков

В 2026 году сотрудники Самбийской археологической экспедиции Института археологии РАН ведут спасательные археологические раскопки и наблюдения в городе Калининграде, на территории сквера, ограниченного Ленинским проспектом, Краснооктябрьской и Мореходной улицами и Мореходным переулком. Работы проводятся перед началом благоустройства.

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Средневековый Кёнигсберг

Участок, на котором ведутся исследования, содержит культурные слои Кёнигсберга, датируемые периодом XVI–начало XX века.

Благодаря письменным источникам известно, что освоение этой территории было начато еще в XIV веке. Согласно привилегии, пожалованной городу Кнайпхофу в 1327 году, госпиталь Святого Георга получал право пасти 10 голов скота, обеспечивавшего продуктами больных, на городских пастбищах, к которым относилась и эта часть пригорода. Таким образом, территория современного сквера с XIV в. была занята хозяйственными постройками, садами, огородами и пастбищами, а в ее юго-западной части располагались здания, принадлежащие госпиталю. Сформировавшийся район получил название Форштадт. Его размеры были достаточно велики, поэтому формально он делился на Передний (северная часть) и Дальний (южная часть) Форштадт.

Благодаря высокой влагонасыщенности грунта на данном участке в локальных раскопах, заложенных на территории сквера, были выявлены сохранившиеся деревянные трубы, заборы и гати.

Предметы быта

В культурных слоях были найдены многочисленные фрагменты столовой керамики и печных изразцов XVI–XVIII веков., курительных трубок 2-й половины XVII–XVIII века, фрагменты кожаных изделий и такие следы хозяйственной деятельности, как скопления овечьей шерсти. В северо-западной части Ярмарочной площади на участках наблюдений были обнаружены остатки косторезного производства, включавшие пластинки, из которых вырезали бусы для четок, и незаконченные рукояти инструментов.

Среди выявленного нумизматического материала стоит отметить счетный жетон (rechenpfennig) с изображением Екатерины II (из так называемой серии «Россика»). Подобные жетоны изготавливались в Европе начиная с XIII века для подсчетов на счетной доске (абаке). Постепенно люди перестали использовать их по прямому предназначению, используя в азартных играх, либо в качестве памятных знаков. С XV века жетоны стали чеканить в основном в Нюрнберге. Конкурентами нюрнбергских ремесленников были мастера из Фюрта, одним из которых был достаточно известный в своей среде мастер Иоганн Христиан Райх, чью подпись на жетоне, посвященном Екатерине II, можно прочесть: «I. C.REICH». Вероятнее всего, данный памятный токен был отчеканен в честь российской императрицы в период 1796–1800 гг.

Несколько неожиданной среди выявленного материала стала находка серебряной полтины — монеты 1897 года с изображением Николая II. Остается загадкой, была ли она утеряна кем-то из русских путешественников, осматривавших город, либо жителем Кёнигсберга, вернувшимся из путешествия по Российской Империи.

След войны

При разборе слоев разрушения после налета в августе 1944 году британских ВВС, применивших зажигательные бомбы, в подвальных помещениях дома к западу от Ярмарочной площади были найдены предметы, свидетельствующие о мощности пожара, вызванного бомбардировкой: свернувшееся в трубочки оконное стекло, расплавленная посуда и бутылки.

Также была обнаружена многочисленная фарфоровая посуда, фрагменты газет, метлахская плитка, кирпичи из окрестностей Эльбинга с клеймами «SCHMIDT-LENZEN», «LÜHLOW HOPEHILL», «SUCCASE. I», а также другие бытовые и строительные предметы.

После окончания войны не подлежащее восстановлению здание было разобрано до фундамента, а на его месте разбит сквер. В результате на участке, не подвергавшемся более воздействию земляных работ и застройке, были сохранены культурные напластования как минимум четырех столетий.