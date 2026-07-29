Уфолог нашел «ракету» на снимках с Марса

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг нашел на снимках с Марса объект, напоминающий ракету. Об этом сообщает Daily Mail.

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Снимки были сделаны марсоходом Curiosity. На одном из них можно увидеть неизвестный объект, напоминающий разрушенную ракету. Приблизительный размер объекта составляет около 2,5 метров.

По мнению Уоринга, на поверхности Марса нашли «неповрежденный фрагмент внеземной технологии». Он считает, что это оружие, которое может указывать на древний конфликт, ставшей концом марсианской цивилизации. При этом уфолог считает, что эта информация доступна космическим агентствам, но те скрывают ее из-за военного значения объекта.

В НАСА никак не прокомментировали сообщение Уоринга.

Ранее уфолог заявил, что обнародованные Пентагоном документы об НЛО совпали с архивами исследователей НЛО.