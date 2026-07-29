Редчайший розовый антарктический кальмар впервые попал на видео

Впервые в истории ученым удалось заснять на видео редчайшего антарктического кальмара. Об этом сообщает People.

Уникальные кадры были сделаны на глубине около 2152 метров в водах Антарктики во время экспедиции на исследовательском судне R/V Falkor. Изначально команда планировала исследовать другие районы, но из-за толстого льда была вынуждена изменить маршрут и направить глубоководный аппарат SuBastian в воды у северной оконечности Антарктиды, где и произошла эта встреча.

Обнаруженный экземпляр оказался антарктическим гонатусным кальмаром. Этот вид известен более века, но до этого момента все свидетельства его существования ограничивались лишь мертвыми особями, найденными в сетях рыбаков или в желудках хищников. В длину замеченный кальмар достигал примерно 30 сантиметров, а его отличительной чертой стали розовые щупальца с характерными крючками на присосках. Ученые предполагают, что этот вид проводит большую часть жизни в батипелагической зоне, на глубине от одного до четырех километров, где царит вечная тьма.

Руководитель экспедиции Мишель Тейлор из Эссекского университета отметила, что взрослые особи, вероятно, избегают подводных аппаратов, однако молодого кальмара удалось застать врасплох, и он, замерев, позволил исследователям запечатлеть уникальное зрелище. Эксперт по кальмарам из Оклендского технологического университета доктор Кэт Болстад подтвердила, что это первая в мире видеозапись живого антарктического гонатусного кальмара в его естественной среде обитания.

Ранее у побережья Западной Австралии ученые впервые за четверть века нашли доказательство существования гигантского кальмара с помощью анализа воды. «Нахождение доказательств существования гигантского кальмара действительно захватывает воображение, но это лишь часть гораздо более масштабной картины», — заявила ведущий автор исследования Джорджия Нестер.