Раскрыты секреты неандертальских технологий изготовления каменных орудий

Неандертальцы владели удивительно отточенными технологиями изготовления каменных орудий, которые позволяли получать изделия приемлемого уровня из разнородного по качеству сырья. Такие выводы можно сделать из сравнения тысяч древних образцов, найденных в двух пещерах ледникового периода на юго-западе Франции; его результаты опубликованы в Archaeological and Anthropological Sciences.

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Археологи давно знают, что в этих краях наши древние родственники применяли так называемую дискоидную технику обработки камня, результат которой — острые лезвия и простые ретушированные орудия. Но в пещере близ Ле-Мустье у них под рукой были отборные куски кремня, а на соседней стоянке Пеш-де-л'Азе IV — камешки мелкие и невысокого качества. Инструменты же и там, и там выходили достойной точности исполнения.

По мнению авторов работы, секрет — в интенсивности обработки. На стоянке Пеш-де-л'Азе IV неандертальцы тратили гораздо больше времени на некондиционный материал. Отщепы скалывались до тех пор, пока от кремня оставалось хоть что-то. В Ле-Мустье из более качественного камня получали крупные отщепы и без сожаления выбрасывали заготовки. Количественные исследования показывают, что группа из Пеш чаще прибегала к переработке, поскольку изобилием сырья стоянка не отличалась.

Логично было бы ожидать, что эти различия в практике приведут к появлению орудий разного облика, — но нет. На обеих стоянках найдены удивительно похожие отщепы и скребки близких размеров и кривизны — «продукты были идентичны по морфологии», как указывают исследователи.

Главный вывод таков: поздние неандертальцы во Франции сохраняли свою привычную традицию обработки камня, но приспосабливали ее к местным условиям. Они не изобретали новый нож или стратегию, если кремень был в дефиците — просто сильнее долбили его, использовали обломки повторно и аккуратно регулировали степень обработки.

Таким образом, «поведенческая пластичность поздних неандертальских групп на юго-западе Франции отражается в способности оценивать физические свойства и осваивать сырье разного качества и размера», заключается в статье.