Россиян призвали переходить на отечественные сервисы на фоне дела против Дурова

Решение ФСБ России объявить основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск стало финальным сигналом о том, что мессенджер в стране заблокирован окончательно. Об этом в комментарии «Рамблеру» заявил эксперт в сфере кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, уголовное преследование руководства мессенджера — это высшая точка давления в ответ на систематическое игнорирование им российских законов, поэтому пользователям стоит ориентироваться на переход на национальную платформу.

В среду, 29 июля, в ФСБ сообщили о предъявлении Павлу Дурову обвинения по статье о содействии террористической деятельности и объявлении его в международный розыск. В ведомстве подчеркнули, что администрация площадки проигнорировала требования о блокировке ресурсов, которые используются украинскими спецслужбами, а также экстремистскими и террористическими организациями. По данным следствия, через Telegram велась координация диверсий, терактов и кибермошенничества, приведших к человеческим жертвам и миллиардному ущербу. Ранее сообщалось, что с 2022 года платформа фигурировала более чем в 153 тысячах правонарушений, десятая часть из которых имеет террористическую и экстремистскую направленность.

Комментируя хронологию конфликта и причины применения столь жестких мер со стороны органов власти, эксперт подчеркнул, что уголовное преследование руководства — это высшая точка давления в ответ на систематическое игнорирование российских законов.

«Давление на Telegram оказывалось давно, и площадка со своей стороны пыталась усиливать работу собственных JR-служб, чтобы быстрее рефлексировать на запросы правоохранительных органов и качественно взаимодействовать с регуляторами — определенные шаги предпринимались еще после французского инцидента. Однако скорость этой реакции оставляет желать лучшего, а когда речь идет о предупреждении терактов или борьбе с экстремизмом, счет всегда идет не на дни, а на часы и минуты. К тому же у сервиса сохраняется собственная логика взаимодействия: что-то они помечают как нарушение, а что-то считают посягательством на свободу слова, что в ряде случаев противоречит требованиям нашего законодательства. Постепенное замедление и последующая блокировка были предупредительными сигналами, а апогеем такой правоприменительной практики всегда выступает выдвижение обвинений в адрес основателей. Это четкий маркер: платформа требования не выполнила и в свободнодоступном виде в России уже не появится — ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе». Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Говоря о позиционировании руководства мессенджера, специалист выразил уверенность, что администрация Telegram продолжит держаться прежнего курса и не станет перестраивать алгоритмы по требованию регуляторов.

«Если бы у Telegram было желание пойти навстречу регуляторам, эти шаги были бы осуществлены ранее, поскольку требования предельно ясны и понятны. Все упирается в сигнатуры, по которым автоматизированные механизмы сервиса реагируют на нарушения. После давления со стороны французских властей платформа тоже не сильно перестроила свою политику: ресурсы взаимодействия нарастили, но основную логику и принципы работы не изменили. Естественно, все информационные продукты живут в едином пространстве и не имеют автоматической индульгенции от правонарушений, поэтому хотелось бы верить в позитивные изменения. Однако вся практика предыдущих лет показывает, что ничего подобного не произойдет и перестраивать свои внутренние алгоритмы под давлением мессенджер не планирует».

Оценивая дальнейшие перспективы использования сервиса в России, собеседник призвал не строить иллюзий о возможных компромиссах и ориентироваться на отечественные решения.

«Конкретно эти действия — главный сигнал и гвоздь в крышку гроба для всех, кто надеялся на скорую разблокировку Telegram. Периодически возникающие разговоры о том, что платформой пользуются законопослушные граждане и ее стоит открыть, больше не актуальны — продукт останется заблокированным и ограниченным. Каких-то дополнительных санкций для бытовых пользователей вводиться, скорее всего, не будет, но использовать мессенджер станет банально неудобно. В этой ситуации логичным решением для всех будет планомерный переход на использование национального мессенджера».

Ранее Telegram отреагировал на возбуждение дела в России против Павла Дурова.