Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе мессенджеров BiP и KakaoTalk. По их словам, приложения перестали отправлять и принимать сообщения без VPN, зато после подключения к нему внезапно оживают как ни в чём не бывало.

Обсуждение началось с публикации на «Пикабу». Автор утверждает, что проблема наблюдается третий день у него, родственников и друзей.

Поддержка «Билайна» при этом заявила, что никаких ограничений со стороны оператора нет. Роскомнадзор о блокировке сервисов также официально не сообщал.

В комментариях нашлись пользователи с похожими симптомами. Одни пишут, что BiP не работает уже второй день, другие сообщают о сбоях в Поволжье. Общая картина одна: напрямую сообщения не ходят, через VPN — отправляются без проблем.

Пока речь идёт только о пользовательских наблюдениях. Масштаб сбоя неизвестен, независимых технических данных о фильтрации трафика нет, а жалобы могут быть связаны с отдельными операторами, регионами или инфраструктурой самих сервисов.

Впрочем, сочетание «без VPN лежит, с VPN летает» россиянам уже хорошо знакомо. Но официально хоронить BiP и KakaoTalk рано: ни подтверждения блокировки, ни внятного объяснения происходящего пока не появилось.

Ранее мы писали, что BiP выстрелил в России: аудитория мессенджера выросла в 650 раз за год.