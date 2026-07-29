Ученые нашли крупные следы древних предков человека

На берегу древнего озера в Северной Кении ученые обнаружили окаменевшие отпечатки ног, которые позволили восстановить эпизод из жизни предков человека, пишут «Известия» со ссылкой на журнал Arkeonews.

На участке GaJi10 в Восточной Туркане исследователи задокументировали 21 след, объединенный в пять цепочек. Предположительно, они принадлежат восьми разным особям. Большинство гоминин двигались на запад, одна особь шла в противоположном направлении. Рядом найдены 146 отпечатков животных — бегемотов, лошадиных, полорогих и птиц.

Следы оставлены на мелководье древнего озера Лореньянг. Особенности строения стоп указывают на Paranthropus boisei — плоский свод, иная механика ходьбы, большой палец под углом до 40 градусов. Однако размеры отпечатков больше характерны для Homo erectus: рост от 1,55 до 1,81 м, масса от 55 до 79,6 кг. Авторы признают, что окончательно определить вид владельцев следов пока невозможно.

Отпечатки позволили ученым оценить скорость передвижения — от 0,32 до 0,50 м/с — и предположить, что несколько крупных особей, вероятно взрослых самцов, находились рядом и могли быть частью одной группы. В отличие от костей, накапливающихся тысячелетиями, следы сохраняют события, произошедшие в конкретный момент.