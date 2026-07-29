Покупку Telegram Premium могут приравнять к финансированию терроризма

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рекомендовал пока воздержаться от покупки Telegram Premium и внутренней валюты Telegram Stars до появления правовой определенности со статусом мессенджера. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

© Газета.Ru

По словам эксперта, в настоящее время обвинения предъявлены основателю Telegram Павлу Дурову, а не самому Telegram как юридическому лицу. Он отметил, что для признания мессенджера экстремистской или террористической организацией необходим отдельный административный иск прокуратуры, которого пока не было.

Парфентьев добавил, что, если Telegram в будущем получит подобный статус, покупка платных функций теоретически может быть интерпретирована как финансирование террористической организации. В качестве примера он привел правоприменительную практику, сложившуюся после признания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) экстремистской и террористической организацией.

«Как показала реальная правоприменительная практика, возникшая в связи с делом Meta, это действительно может быть при случае интерпретировано как финансирование терроризма, то есть перевод денег на счета организации, признанной террористической и экстремистской. И теоретически, конечно, в таком случае претензии к такому пользователю могут возникнуть», – сказал Парфентьев.

Утром 29 июля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предъявлении Павлу Дурову обвинения в содействии террористической деятельности.