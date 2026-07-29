Над Новой Зеландией заметили неизвестное природное явление

Жители Северного острова Новой Зеландии стали свидетелями редкого атмосферного явления — пролёта яркого огненного шара, сопровождавшегося громким звуковым хлопком. Как сообщает телеканал 1news, очевидцы описывают вспышку, которая на мгновение озарила небо, а затем раздался звук, похожий на взрыв.

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По предварительной версии, это был крупный метеор, сгоревший в плотных слоях атмосферы.

Интерес к подобным явлениям усилился после событий 2024 года в Нью-Джерси, где метеорит пробил крышу жилого дома. Учёные, исследовавшие сохранившиеся обломки, обнаружили в них древние органические соединения и следы воздействия солёной воды.

Тот метеорит был классифицирован как CM-хондрит — один из самых примитивных типов космического вещества, сохранивших состав ранней Солнечной системы.

Напомним, 12 августа россияне увидят сразу три редких астрономических явления.