Аппарат для спасения обсерватории NASA от падения на Землю потерял управление

Космический аппарат LINK компании Katalyst Space, предназначенный для обслуживания и подъема орбиты космической обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory NASA, столкнулся с серьезной неисправностью системы ориентации. После отказа двух из трех маховиков аппарат начал неконтролируемо вращаться, что может поставить под угрозу выполнение всей миссии, сообщает new-science.ru.

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Напомним: частный космический "буксир" LINK был запущен 3 июля на ракете Pegasus. После выхода на орбиту проходил этап ввода в эксплуатацию - специалисты активировали бортовые системы перед запланированным сближением с телескопом. Сама обсерватория была запущена в 2004 году и предназначена для быстрого наблюдения кратковременных космических явлений, включая гамма-всплески.

Уже более 20 лет Swift работает на низкой околоземной орбите, где даже разреженная атмосфера постепенно тормозит космические аппараты. В последние годы из-за повышенной солнечной активности сопротивление на орбите телескопа выросло. Поэтому Swift начал снижаться быстрее ожидаемого. Чтобы не завершать миссию раньше срока, орбиту необходимо поднять выше - так телескоп сможет продолжить работу после первоначально рассчитанного срока эксплуатации.

По предварительным данным, причиной инцидента с аппаратом LINK стал выход из строя двух реакционных маховиков - устройств, обеспечивающих ориентацию аппарата в пространстве без расхода топлива. Кроме того, специалисты зафиксировали частичную потерю работоспособности системы газореактивных двигателей на сжатом газе, используемой для управления положением космического аппарата.

Как подчеркивается, несмотря на возникшие проблемы, LINK продолжает получать достаточное количество энергии от солнечных батарей и поддерживает устойчивую связь с центром управления. Остальные основные бортовые системы работают в штатном режиме.

Сейчас инженеры Katalyst Space пытаются остановить вращение аппарата, используя его электрические двигатели, работающие на ксеноне. Ожидается, что эта операция займет несколько дней. После повторной оценки технического состояния LINK и адаптации программного обеспечения системы навигации специалисты примут решение, можно ли безопасно продолжить сближение с космической обсерваторией Swift и выполнить ее захват.

Надо сказать, что эта миссия считается одной из наиболее сложных в области орбитального обслуживания, поскольку обсерватория Swift не оснащена собственной двигательной установкой и не может самостоятельно компенсировать постепенную потерю высоты.