Грядущие умные часы Google Pixel Watch 5 случайно попали в официальное приложение

Google скоро представит Pixel Watch 5. Так, 12 августа вместе с линейкой смартфонов Pixel 11 их покажут во всей красе. И хотя компания пока ничего не подтверждала, часы случайно появились в одном из её приложений.

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Пользователи заметили Pixel Watch 5 в списке устройств, которые можно подключить к приложению Google Health. Часы стоят на первом месте в списке, а при выборе открывается страница настройки и вопрос о том, нужно ли подключить их к приложению.

© Android Authority

© Android Authority

Правда, даже картинка-заглушка для новых часов такая же, как для предыдущей модели Pixel Watch 4.

Также в Google Play Console обнаружили, что новые часы имеют кодовое имя «godric» и используют тот же основной чип, что и модели 2, 3 и 4. Однако оперативной памяти стало больше, 3 ГБ вместо прежних 2 ГБ.