В первом поселении Дальнего Востока обнаружили нетленные останки священника

В первом русском поселении Дальнего Востока, в амурском селе Албазино, археологи обнаружили уникальное захоронение XIX века - практически нетленное тело священника.

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"Обнаруженное погребение удивительной сохранности, его тело представляет собой нетленные мощи с сохранением тканей", - сообщает правительство Амурской области.

В захоронении обнаружены Евангелие с бронзовыми накладками, листы и текст книги в хорошей сохранности, напрестольный деревянный крест, священнические облачения.

В прошлом году в Албазино нашли погребение первого священника казачьей станицы Григория Затопляева. В ходе археологических раскопок этого года были найдены несколько захоронений ХVII века на месте Албазинской Свято-Троицкой церкви.

Справка "РГ"

Село Албазино находится на левом берегу Амура, в Сковородинском районе Приамурья, основано в 1651 году, считается первый русским поселением Дальнего Востока.

В 1685 и 1686 годах Албазинская крепость подверглась набегам и осаде войск китайской династии Цин.

В селе проживает порядка 300 человек, есть исторический музей и православный храм.