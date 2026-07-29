Раскрыта тайна гибели цивилизаций бронзового века 3200 лет назад

Исследователи из Стокгольмского университета выяснили, что причиной мощнейших засух в древнем Восточном Средиземноморье стало редкое наложение нескольких природных климатических циклов.

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Открытие, опубликованное в Science Advances, по-новому объясняет климатическую катастрофу, которая привела к знаменитому Коллапсу бронзового века, и помогает точнее прогнозировать риски засух в условиях глобального потепления сейчас.

Катастрофа бронзового века

Примерно 3200 лет назад великие цивилизации Восточного Средиземноморья, включая, например, микенцев и хеттов, пережили внезапный и масштабный упадок. Историки давно связывали этот социальный кризис с катастрофическим дефицитом влаги, но точные пусковые механизмы климатических изменений оставались загадкой.

Чтобы реконструировать эволюцию средиземноморского климата за последние 8000 лет, авторы исследования использовали передовую модель палеоклиматического моделирования. Модель показала, что на протяжении тысячелетий регион планомерно высыхал из-за медленных изменений наклона земной оси. Однако поверх этого глобального тренда накладывались более короткие колебания температуры в Атлантическом океане и циркуляции атмосферы.

Синхронизация природных катаклизмов: короткие циклы засух

Самые экстремальные засухи рождались именно тогда, когда эти независимые природные циклы, действующие в разных временных масштабах, синхронизировались и усиливали друг друга:

Атлантическая мультидекадная изменчивость (AMV). Каждые несколько десятков лет температура поверхности Северной Атлантики колеблется, напрямую влияя на тепловой режим Средиземного моря. Рост температур в Атлантике приводил к нагреву верхних слоев Средиземного моря. Это временно увеличивало испарение, меняло плотность воды и снижало общую влажность региона.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Кратковременные замедления этой системы океанических течений (в масштабах 110–200 лет) регулярно приводили к падению температур в Северной Атлантике.

Все это усиливало субтропическое антициклональное проседание воздуха. Явление смещало траектории западных ветров и зимних штормов далеко на север Европы. В результате Восточное Средиземноморье лишалось основных дождевых циклонов.

Примерно 3200 лет назад случилось редкое явление, когда сухие фазы всех этих коротких колебаний идеально совпали во времени.

Влияние прецессии

Из-за орбитального цикла в Северном полушарии постепенно снижалось количество приходящего солнечного тепла в летние месяцы. Падение летних температур уменьшило термический контраст между сушей и океаном. Это привело к ослаблению важнейших муссонных систем полушария. Кроме того, полоса проливных дождей у экватора сместилась к югу.

Ослабление муссонов вызвало сокращение осадков в Северной Африке. Это привело к падению речного стока в Средиземное море. Испарение начало превышать осадки.

Параллельно зимнее струйное течение (jet stream) в атмосфере сместилось на север. Это усилило субтропическое нисходящее движение воздуха (осушение) над Средиземным морем и заблокировало продвижение атлантических зимних циклонов вглубь региона.

Финальным гидрографическим следствием этого медленного орбитального процесса стало повышение солености вод Восточного Средиземноморья из-за хронического дефицита пресной воды.

Орбитальные изменения создали крайне опасный «фон». Когда это наложились краткосрочные колебания, регион мгновенно перешагнул критический экологический порог, что и привело к Катастрофе бронзового века.

Уроки бронзового века для XXI столетия

По словам ведущего автора исследования Кэтрин Пауэр, одновременное схождение нескольких неблагоприятных факторов перешагнуло критический гидроклиматический порог. Это резко сократило запасы доступной воды и нанесло сокрушительный удар по сельскому хозяйству уязвимых древних обществ, спровоцировав голод и крах государств.

Данный вывод имеет критическое значение для сегодняшнего дня. Средиземноморье признано одной из главных «горячих точек» нынешнего изменения климата: по прогнозам, скоро этот регион станет еще более жарким и засушливым. Результаты работы шведских ученых доказывают, что будущие риски зависят не только от антропогенного потепления, но и от того, как естественные колебания Атлантического океана будут взаимодействовать с деятельностью человека.