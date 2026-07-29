Ученые выяснили, как динозавры «сварились» за два часа

Международная группа геологов обнаружила новые доказательства механизма гибели динозавров. Как сообщает пресс-служба Университета Пардью, ключевую роль в массовом вымирании сыграло не само падение астероида, а образование гигантского пылевого облака, которое накрыло планету и превратило атмосферу в подобие скороварки.

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По словам профессора Брэндона Джонсона, представителя американского вуза, удар 10–15-километрового небесного тела высвободил колоссальную кинетическую энергию, преобразовавшуюся в тепло. Поднявшаяся пыль заблокировала выход тепла в космос, и вся поверхность Земли буквально сварилась в течение первых двух часов после катаклизма. Исследователь подчеркивает, что именно этот тепловой эффект, а не ударная волна, стал главной причиной исчезновения мезозойской фауны.

Геологи давно знают о кратере Чиксулуб в Мексике, оставленном астероидом в конце мелового периода. Однако механизм вымирания оставался предметом дискуссий. Ранее ученые установили, что удар испарил около тысячи кубических километров горных пород, но судьба этого материала была неясна. Недавно в США рядом с расплавленными земными частицами нашли тонкий слой пыли, по составу близкий к астероидному веществу.

Моделирование показало, что падение породило глобальную пылевую бурю. Она одновременно усиливала тепловое воздействие в 3,5 раза и вызывала резкое похолодание в последующие годы из-за блокировки солнечного света. Комбинация этих факторов создала невыносимые условия для жизни на поверхности. Джонсон уточнил, что без пылевого эффекта рептилии могли бы выжить, но в реальности наземные животные получили тепловой удар, в 17 раз превышающий смертельную для человека дозу. Этого хватило, чтобы сжечь растительность и спровоцировать лесные пожары, превратив планету в «адские условия».