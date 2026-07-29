Ступень SpaceX врежется в Луну

Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в Луну 5 августа на скорости около 8700 километров в час. Об этом пишет The Conversation.

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Запущенная в январе 2025 года ракета отправила два коммерческих посадочных модуля к естественному спутнику Земли, после чего осталась без топлива на нестабильной орбите и попала под действие лунной гравитации.

Ученые полагают, что в результате столкновения с Луной ступени ракеты образуется кратер диаметром 20-30 метров и облако пыли высотой несколько километров.

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Издание подчеркивает, что возникшая ситуация привлечет внимание планетологов, но указывает на проблему правового регулирования деятельности человека на естественном спутнике Земли.

В январе 2025 года компания SpaceX запустила американский (Blue Ghost) и японский (Hakuto-R 2) посадочные модули на Луну.