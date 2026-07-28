Космонавт рассказал, чем пахнет воздух в российском сегменте МКС

Космонавты Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков в ходе послеполетной пресс-конференции рассказали о своих впечатлениях от длительного пребывания на МКС. Видео опубликовали «Ведомости» в Telegram-канале.

Напомним, что космонавты пробыли на МКС 241 день. 27 июля они прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения из космоса.

Микаев отметил, что станция шумит за счет того, что работает вентиляция, этот звук можно сравнить с шелестом. Он добавил, что слышно переключение клапанов, щелканье различной аппаратуры.

«Воздух на МКС пахнет домом. Вот когда вы дома живете, у вас свои какие-то запахи есть», — подчеркнул космонавт.

По его словам, все как обычно, в нормальной жизни — при готовке еды пахнет едой, при обработке лабораторного имущества — спиртом. Он добавил, что «к этому привыкаешь и никаких сложностей не испытываешь».

Ранее российский космонавт Сергей Крикалев сообщил, что воздух на станции пахнет смесью технического масла, резины и медицинского спирта (которым протирают контакты).

Астронавт Томас Песке (Франция) заявил, в свою очередь, что «МКС пахнет как смесь пороха, озона и старого носка. Это запах выживания человека в месте, где ему не место».

Астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти призналась, что к общему фоновому запаху станции очень быстро привыкаешь до такой степени, что перестаешь его замечать.