Российские археологи нашли на Ямале столетиями разыскиваемое древнее поселение

На Ямале археологи нашли легендарное древнее поселение Пантуев городок (Воксар-вож), которое столетиями безуспешно искали исследователи. Об этом сообщает «Муксун.fm» со ссылкой на археолога Никиту Перцева.

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Экспедиция, стартовавшая из Салехарда 23 июля, обнаружила поселение именно в том районе, на который указывали исторические источники — путевые заметки академика Герхарда Миллера и чертежи картографа Семена Ремезова. Пантуев городок известен тем, что именно здесь первый отряд, направленный в 1600 году на строительство Мангазеи — первого русского города за Полярным кругом, — пережидал жестокий шторм, прежде чем продолжить путь.

Долгие века найти городок не удавалось из-за острой нехватки археологов в регионе и опасений, что Обь могла просто смыть поселение вместе с берегом. Перед нынешней экспедицией ученые заново проанализировали источники, сопоставили их с топонимикой и выбрали крупный район для поисков. Теперь археологам предстоит заложить больше шурфов, чтобы набрать достаточно материала и окончательно доказать, что найденное поселение — тот самый Воксар-вож.

В составе отряда из 12 человек — воспитанники «Школы археологов» при музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, четверо профессиональных археологов и двое волонтеров. Для подростков это полевая практика: они учатся разбивать раскопы, делать съемку местности, составлять планы и описания, а главная задача сейчас — собрать достаточно доказательств, для того чтобы легендарный Пантуев городок наконец обрел официальный статус.

Ранее на берегах Волги нашли клад из 23 медных монет времен Золотой Орды. Все монеты были отчеканены при ханах Хызре и Мюриде в 1360-1363 годах в самых больших городах Золотой Орды — Сарае и Гюлистане.