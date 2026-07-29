Обнаружен ключ к одной из главных загадок Венеры

Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры гигантские концентрические кольца, невидимые в обычном свете. Открытие совершили исследователи из Нидерландов с помощью экспериментального высокоточного поляриметра ExPo, установленного на телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах.

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Необычная структура окутывала большую часть дневной стороны планеты. Результаты многолетней проверки данных опубликованы в Planetary Science Journal.

Случайный кадр и годы сомнений

Открытие произошло случайно: в 2010 году астрофизик Михил Роденхёйс направил прибор на ярко сияющую в сумерках Венеру и собрал всего 36 минут наблюдений. Поляриметр ExPo фиксировал линейно поляризованный свет, который возникает при рассеивании лучей сквозь газ и пыль, отсекая обычное излучение. Это позволило увидеть тончайшие детали венерианской атмосферы.

Спустя месяцы, когда прибор уже разобрали на детали для других проектов, ученые заметили на снимках странные кольца.

Первой версией стал технический сбой детектора или размытие сигнала, так как структуры расходились кругами вокруг самой яркой области планеты. Как пишет ScienceAlert, физик Гоурав Махапатра из Делфтского технического университета потратил годы, пытаясь подтвердить это, но сигнал стойко переносил любые проверки. В итоге авторы решили опубликовать результаты, чтобы призвать мировое научное сообщество подключиться к поискам ответов.

Дыхание планеты: как возникают кольца

Чтобы объяснить феномен, Махапатра построил компьютерную модель. Моделирование идеально совпало со снимками 2010 года.

Оказалось, что кольца — это не самостоятельные физические объекты, а поляризационный след от масштабных атмосферных гравитационных волн. Подобно ряби на воде, эти волны сжимают и расширяют газ, создавая перепады плотности в верхних слоях атмосферы Венеры в пределах 5–10%.

Ученые предполагают, что гигантские волны зарождаются вскоре после местного полудня. Вероятным триггером служит реакция плотных облаков на солнечное нагревание. Эти структуры тянутся на тысячи километров, перенося колоссальные объемы энергии между слоями атмосферы.

Ключ к одной из загадок Венеры

Если существование колец подтвердится новыми наблюдениями, это докажет, что крупномасштабная волновая активность способна формировать согласованные структуры планетарного масштаба. Открытие может объяснить феномен суперротации Венеры — одну из главных загадок планеты, когда ураганные ветры облетают Венеру всего за четыре земных дня, хотя сама планета совершает один оборот вокруг оси за долгие 243.

Хотя прибор ExPo больше не существует, современные телескопы оснащены новым поколением поляриметров. Авторы исследования надеются, что их работа вдохновит коллег по всему миру на новые наблюдения за Венерой, которые помогут лучше понять физику атмосферы не только планеты-соседки, но и самой Земли.