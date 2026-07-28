Археологи выяснили, кто становился жертвами древних каннибалов

Во время раскопок в испанской Гран-Долине археологи обнаружили 24 новых фрагмента костей вида Homo antecessor со следами разделки каменными орудиями. Находка подтвердила, что практики каннибализма у древних людей распространялись и на взрослых, рассказали ученые из Каталонии.

Теперь количество найденных жертв каннибалов выросло до 15. Минимум шестеро из них были взрослыми. Ранее на этом участке находили останки детей и подростков. Находки позволяют ученым составить более объективное представление о демографии и поведении древней популяции, жившей в этой местности около 850 тысяч лет назад.

Среди извлеченных останков - фрагмент височной кости, позвонки, зубы, а также части бедренных, берцовых и плечевых костей. Параллельно с человеческими остатками археологи извлекли каменные инструменты и кости диких животных: гиен, бобров, оленей, лошадей, быков и носорогов. Сочетание этих предметов дает представление о быте, охоте и способах использования ресурсов древнейшими обитателями Европы.

Исследователи приступили к детальному анализу полученных материалов. Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение следов на костях поможет лучше понять организацию этих групп и причины каннибализма.

Человек-предшественник (Homo antecessor) - вид людей, который существовал в период от 1,2 миллиона до 800 тысяч лет назад и некоторое время жил на территории современной Европы. Впервые останки Homo antecessor были обнаружены в 1994 году в испанских пещерах Атапуэрка, а сам вид известен сочетанием архаичного и удивительно современного строения лицевого скелета.