В древности магнитные полюса Земли располагались в районе экватора

Это исследование российских ученых может кардинально изменить многие традиционные представления об истории нашей планеты. Они изучали так называемый эдиакарский период, когда 635-539 миллионов лет назад на Земле появились первые мягкотелые многоклеточные организмы. Затем их сменили более сложные животные, ставшие предками современных видов. Кроме того, в это же время произошли масштабные климатические перемены, сдвиги в химическом составе океанов и атмосферы, а также значительные возмущения магнитного поля планеты.

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Однако характер и причины этих глобальных изменений наука до сих пор объяснить не могла. Зато было предложено несколько гипотез, одна из которых предполагает, что раньше магнитные полюса Земли находились в районе экватора, а не на современных точках у Южного и Северного полюсов.

Вот ее и решили проверить исследователи из Геологического института РАН и Института геологии Уфимского федерального научно-исследовательского центра РАН. Они изучали породы южной части Тиманского кряжа на территории современной Республики Коми. Их возраст "зажат" во временном интервале 570-550 миллионов лет назад. Затем, оценив их остаточную намагниченность, ученые определили, где относительно магнитных полюсов Земли в древности располагались эти породы.

Оказалось, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли не соответствовали современным - они находились в районе экватора. Таким образом, все предыдущие представления о расположении древних континентов могут быть неверными, поскольку они опирались на координаты, рассчитанные относительно современных магнитных полюсов.

"Интересно, что наши данные позволяют пересмотреть и популярную гипотезу "Земля-снежок", в рамках которой предполагается, что на планете было глобальное оледенение - от полюсов вплоть до экватора. Дело в том, что эта гипотеза была сформулирована на основе более ранних палеомагнитных и палеоширотных данных, согласно которым магнитные полюса и широты в древности соответствовали современным. Если же допустить, что поле было повернуто на 90 градусов, то получится, что ледниковые отложения на самом деле были там же, где и сейчас - только на полюсах", - рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.