Ученый оценил опасность землетрясения в Японии для России

Произошедшее в Японии землетрясение не представляет опасности для России, так как не затрагивает российскую территорию. Об этом заявил News.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Землетрясение в Японии произошло на юге. Оно никак не затронет Россию», — заверил Шебалин.

Сегодня в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час был еще один толчок магнитудой 6,1. Для Ариакэ и Яцусиро было выпущено предупреждение об угрозе цунами.

В результате землетрясения пострадали более 50 человек. Тысячи домов остались без света, разрушены дороги и мосты. Также стало известно о взрыве в здании торгового центра Aeon Mall Kumamoto в Касиме.