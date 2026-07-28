В РФ ждут рост популярности отечественных ОС на фоне борьбы Microsoft с пиратским Windows

Ужесточение требований Microsoft к активации Windows может повысить интерес российских компаний к отечественным операционным системам. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал руководитель направления перспективных исследований «Группы Астра» (признан в РФ иностранным агентом) Роман Мылицын, комментируя планы Microsoft внедрить аппаратную проверку в корпоративный механизм активации Windows KMS (служба управления ключами, используемая для централизованной активации Windows в организациях).

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Компания объявила, что новый механизм призван затруднить использование поддельных KMS-серверов, применяемых для нелегальной активации Windows. В перспективе обязательным элементом проверки станет модуль TPM (Trusted Platform Module – аппаратный модуль безопасности, предназначенный для хранения криптографических ключей и проверки подлинности устройства).

В «Группе Астра» считают, что инициатива отражает общий тренд на перенос механизмов доверия с программного уровня на аппаратный. По мнению экспертов, такой подход повышает безопасность ИТ-инфраструктуры, но одновременно ужесточает требования к оборудованию, лицензированию и жизненному циклу информационных систем.

Как отмечают в компании, для большинства организаций, использующих лицензионные продукты Microsoft, изменения сведутся к проверке соответствия серверной инфраструктуры новым требованиям. Наиболее заметно они затронут компании, которые используют нелицензионные версии Windows или схемы активации на основе эмуляции KMS.

Мылицын заявил, что усиление контроля за лицензионной чистотой Windows потребует выделения бюджетов на легализацию ранее использовавшихся пиратских копий. Однако, по его словам, в условиях санкций приобретение лицензий Microsoft существенно затруднено, что создает дополнительные риски для эксплуатации операционных систем, находящихся в «серой зоне».